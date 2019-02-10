Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие» может возглавить Михаил Моторин, занимающий должность первого заместителя гендиректора «ВТБ Страхования». Нынешний гендиректор фонда Денис Рудоманенко может стать его заместителем, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, а представитель одноименного НПФ заявил, что фонд не комментирует кадровые назначения до официального решения.

«Ведомости» направили запрос в «ВТБ Страхование». Моторин отказался от комментариев, связаться с Рудоманенко изданию не удалось.

ЦБ в августе 2017 года забрал банк «ФК Открытие» на санацию, вместе с банком в Фонд консолидации банковского сектора перешли и три НПФ — «ЛУКОЙЛ-гарант», РГС и электроэнергетики. На докапитализацию группы «Открытия» ЦБ направил 456 млрд рублей, из которых 42,9 млрд досталось пенсионным фондам. В июле прошлого года эти три фонда были объединены на базе НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», а в декабре объединенный фонд начал работать под брендом «Открытие».