Взыскание долгов грозили бы остановкой одной из крупнейших авиакомпаний в России

Синдикат 11 банков 8 февраля завершил голосование о том, как следует поступить с допустившей дефолт авиакомпанией «ЮТэйр». Против обращения взыскания на залоги и взыскания средств все три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга, — Сбербанк, «Траст» и «Россия». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компании «ЮТэйр», и сотрудники двух банков-кредиторов.

«Банки подошли к вопросу рационально. Авиакомпания ведет себя добросовестно, при совместной с ней выработке решений кредиторы лучше соблюдут свои интересы», — сказал человек, близкий к компании «ЮТэйр».



Для начала любых действий нужно одобрение кредиторов, контролирующих 66,7% задолженности. Банки решали, стоит ли потребовать досрочного погашения обоих синдицированных кредитов на сумму 39,1 млрд рублей, начать безакцептное списание со счетов авиакомпании средств в размере не выплаченных 20 декабря процентов (около 1 млрд рублей) и обратить взыскание на залоги.



У компании «ЮТэйр» два синдицированных кредита — 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23,7 млрд с погашением в 2027-м. В декабре перевозчик не заплатил проценты по первому кредиту в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, компания должна Сбербанку 17,4 млрд рублей. Крупный кредитор компании «ЮТэйр» — структуры «Сургутнефтегаза». Также в обращении находятся облигации авиакомпании на 13,3 млрд рублей.



Итоги голосования еще не подведены, сказал представитель банка «Траст». В Сбербанке от комментариев отказались. Представители «России» и других банков — кредиторов авиакомпании на запросы не ответили.



Гендиректор «Авиапорта» Олег Пантелеев ранее говорил «Коммерсанту», что банки, как правило, не останавливают работу авиакомпаний: прекращение полетов грозит полной остановкой платежей по кредитам.

