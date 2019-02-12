ВУЗ-Банк предлагает опцию «3 месяца без комиссии» для новых клиентов: подключив эквайринг, предприниматель в течение трех месяцев не платит комиссию за использование терминала при небольших оборотах, сообщил заместитель председателя правления — директор департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-Банк» Олег Попков.

При этом специалисты банка помогут подобрать и подключить оборудование, подходящее под каждый конкретный бизнес: вне зависимости от того будет это переносной терминал, стационарный или ПИН-пад для работы с онлайн-кассой. Клиенты смогут расплачиваться в одно касание не только картой, но и телефоном с модулем NFC, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В интернет-банке Light реализован личный кабинет, который позволяет осуществлять сверку платежей, отслеживать поступления выручки на счет от каждого терминала, формировать выписки, а также дистанционно подавать заявления на возврат денег покупателю, добавил Олег Попков.