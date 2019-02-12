УК «Сбербанк Управление активами» выставила на продажу свой портфель складской недвижимости, находящийся в фонде «Арендный бизнес», пишут «Ведомости».

По данным издания, срок работы фонда истекает, поэтому «Сбербанк Управление активами» планирует продать складской портфель в течение года — полутора лет. Из документов «Арендного бизнеса» следует, что компании принадлежит четыре складских комплекса общей площадью более 150 тыс. кв. м. Это два объекта в комплексе «ПНК Толмачево» в Новосибирске и по одному в логопарках «ПНК Валищево» в Московской области и в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге.

Рыночная стоимость этих активов с учетом земельных участков — 5,5 млрд рублей, следует из отчетов оценки, проведенной осенью и зимой 2018 года по заказу АО «Сбербанк Управление активами». По оценкам экспертов, объекты могут стоить дороже — 6—7 млрд рублей.

Основной претендент на логистические комплексы Сбербанка — Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций, арабской Mubadala Investment Company и несколькими другими ближневосточными инвестиционными фондами. PLT рассматривает покупку как всего портфеля, так и отдельных объектов.