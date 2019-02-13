Банк для предпринимателей «Точка» запустил в интернет-банке чат с налоговой, в котором клиенты могут отправлять письма и любые документы. Ранее такая опция работала только с отчетностью.

Сервис находится в разделе «Онлайн-бухгалтерия». Предприниматель может написать сообщение для ФНС и прикрепить нужные документы. Отправка сообщений подтверждается квалифицированной электронной подписью, говорится в пресс-релизе «Точки».

По словам руководителя проектов в банке для предпринимателей «Точка» Елены Насобиной, если налоговая запросит у клиента какие-либо уточняющие документы, их можно будет в электронном виде прикрепить к сообщению в чате, что упростит работу с контролирующими органами и защитит предпринимателей от возможных блокировок по требованиям налоговой.