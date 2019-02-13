Российская соцсеть «ВКонтакте» («ВК») подаст в суд на сервис SearchFace, который позволяет искать пользователей соцсети по фотографиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе «ВК».

«Данный сервис без предварительного согласия пользователей «ВК» собирает и использует их данные. Это грубое нарушение правил «ВКонтакте», — сказали в пресс-службе.

«Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — заявили в компании.

Во вторник СМИ сообщили о запуске бесплатного сервиса SearchFace, с помощью которого можно искать пользователей «ВКонтакте» по фотографиям. SearchFace работает на основе нейросети, в основе которой лежит база из 500 млн лиц пользователей «ВК».