Сбербанк запустил в пилотном режиме чат-бот клиентской поддержки для корпоративно-инвестиционного бизнеса, который может как отвечать на простые вопросы, так и выполнять сложные диалоговые сценарии, сообщил на Российском инвестиционном форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Бот создан на целевой NLP-платформе банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам Анатолия Попова, чат-бот уже в промышленной эксплуатации, а пилотный режим означает только то, что за ним наблюдают и вносят изменения, если они необходимы. При этом на сегодняшний день именно небанковские сервисы Сбербанка пользуются наибольшей популярностью у бизнесменов, поскольку помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, добавил он.