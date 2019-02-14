Здания Министерства экономического развития в центре Москвы могут перейти Высшей школе экономики, рассказал РБК собеседник в НИУ «ВШЭ». Это подтвердил ректор университета Ярослав Кузьминов, уточнив, что ВШЭ попросила правительство рассмотреть возможность передачи учебному заведению двух зданий Минэкономразвития: у метро «Маяковская» на 1-й Тверской-Ямской и у метро «Новокузнецкая» на Овчинниковской набережной.

Помещения освобождаются в связи с переездом нескольких министерств в ДЦ «Москва-Сити». В 2019 году в новый правительственный комплекс переедут центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, Росимущества, а также центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки».

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Если правительство одобрит заявку ВШЭ, то на Маяковке расположат объединенную бизнес-школу ВШЭ и факультет бизнеса и менеджмента, а на Овчинниковской — факультет коммуникаций, медиа и дизайна. Затраты на перестройку этих зданий ВШЭ оценивает в несколько сот миллионов рублей. «Это упомянутый снос перегородок и приобретение учебной мебели. Университет не будет просить дополнительных денег из бюджета, мы готовы финансировать эти работы самостоятельно», — подчеркнул Кузьминов.

Сейчас у университета несколько зданий в центре столицы: на Мясницкой, Покровке, на Старой Басманной улице, на Шаболовке и Ордынке и др.