Бизнес активно подключается к выполнению нацпроектов, уже заявлено около тысячи инициатив на 76 трлн рублей, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

«Они (представители бизнеса. — Прим. ред.) уже и сейчас подключились к этому процессу, формируется предварительный портфель проектов, заявлена почти тысяча проектных инициатив, практически на 76 триллионов рублей, 250 из них — это уже инвестиционные предложения, объем порядка 12 триллионов рублей. Это разные сферы — от строительства газохимических комплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта», — сообщил Медведев.

«Мы рассчитываем на активное участие бизнеса, государственных структур, институтов развития. Сегодня мы встретимся с представителями делового сообщества, обсудим, как предприниматели видят свое участие в реализации национальных проектов», — добавил глава правительства.