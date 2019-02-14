Решение о продаже ВТБ акций Tele2 «Ростелекому» может быть принято в течение месяца, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Я думаю, что быстро решение будет принято. Надеюсь, что в течение месяца будет принято окончательное решение о стопроцентной продаже пакета акций Tele2 компании «Ростелеком». ВТБ полностью выйдет из компании Tele2», — сказал Костин.