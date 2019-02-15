Альфа-Банк выдал группе «Черкизово», одному из ведущих производителей мясной продукции в РФ, первый транш финансирования в рамках кредитного лимита объемом 15,4 млрд рублей на восемь лет.

Средства выделены ООО «Черкизово-Свиноводство» на строительство свиноводческих комплексов в Липецкой и Пензенской областях и приобретение оборудования для них, а также для закупки племенной продукции, гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

По словам руководителя управления по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности Альфа-Банка Сергея Андреева, кредитная организация сотрудничает с группой «Черкизово» уже на протяжении пяти лет.

«Финансирование, предоставленное нашим партнером Альфа-Банком, позволит достичь высокой производительности за счет возведения новых объектов и реализации одной из лучших программ откорма в мире», — прокомментировала финансовый директор, член правления группы «Черкизово» Людмила Михайлова.