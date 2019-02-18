Интернет-магазины, работающие на платформе InSales, смогут продавать товары и услуги в кредит или рассрочку в режиме онлайн без участия банка благодаря сотрудничеству с сервисом POS-кредитования Webbankir Pay.

Чтобы стать участником Webbankir Pay, достаточно загрузить приложение и выполнить простую процедуру регистрации. Приложение Webbankir Pay доступно в маркетплейсе InSales с февраля 2019 года. Сервис предоставляется бесплатно, говорится в сообщении компании Webbankir.

По словам генерального директора компании Webbankir Андрея Пономарева, с запуском платформы Webbankir Pay ситуация кардинально изменилась и теперь POS-кредитование доступно без участия банков, платежных терминалов и кредитных карт.

При работе с Webbankir Pay продавцу не надо тратиться на эквайринг и вести бумажный документооборот. В случае одобрения целевого займа трансакции осуществляются через мобильное приложение для кассиров или ПО для онлайн-кассы. Денежные средства поступают на счет онлайн-магазина на следующий рабочий день.