Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг – ПАО «МТС» запустило облачный сервис #СloudMTS для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных.

Как говорится в сообщении компании, сервис будет востребован компаниями, которые работают с тяжелым контентом, а также представителями бизнеса, у которых есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов. При этом объектное хранилище можно использовать в качестве площадки для формирования Data lake в целях дальнейшей обработки и анализа данных.

В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища – 1,5 рубля за 1 Гб. При этом отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик. Корпоративные заказчики могут бесплатно протестировать сервис в течение двух недель. Услугой могут воспользоваться клиенты на всей территории страны.

По словам директора облачного провайдера #СloudMTS Олега Мотовилова, бизнесу предлагается надежное и функциональное решение на выгодных условиях, при этом общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке.