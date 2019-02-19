Руководство Промсвязьбанка минимизировало риски возможных последствий из-за ужесточения санкций со стороны США. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель финансовой организации Петр Фрадков.

«Мы постарались максимально минимизировать все риски, и в случае реализации даже самого жесткого санкционного сценария наши клиенты не испытают каких-либо неудобств в обслуживании», — сказал он.

Фрадков отметил, что в банке рассматривают все варианты и готовы к любому развитию событий.