Микрокредитная компания «Миллиард» незаконно рекламировала привлечение сбережений физлиц, за что ей грозит крупный штраф, следует из сообщения Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве.

Московское УФАС рассмотрело дело по факту распространения в газете «Звездный бульвар» рекламы ООО «МКК «Миллиард» с признаками нарушения закона «О рекламе». «Принимаем сбережения от 50 тыс. рублей», — говорилось в рекламе.

«Объектом рекламирования является деятельность ООО «МКК «Миллиард» по привлечению сбережений, в том числе физических лиц, что противоречит закону о микрофинансовых организациях, — поясняют антимонопольщики. — УФАС по Москве выявило, что реклама в выпуске печатного издания «Звездный бульвар» содержит признаки нарушения закона «О рекламе». На такой вид рекламы требуется получение лицензии».

Столичное антимонопольное ведомство приняло решение о возбуждении в отношении ООО «Единая редакция» и ООО «МКК «Миллиард» производства по делу по признакам нарушения закона «О рекламе». Согласно статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей, напоминают в УФАС.

