Снятие предписаний с контроля осуществляется при устранении причин, явившихся основанием для их вынесения

Банк России разместил на своем сайте данные о действующих предписаниях , запрещающих участникам микрофинансового рынка (кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам, микрофинансовым компаниям) осуществлять отдельные виды операций, в частности привлекать денежные средства и выдавать займы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, уточняя, что в дальнейшем планируется публиковать информацию о предписаниях по мере их вынесения и снятия с контроля.

«Предписания выдаются при выявлении нарушений федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. Снятие предписаний с контроля осуществляется при устранении причин, явившихся основанием для их вынесения», — поясняет регулятор.

Сведения о предписаниях будут размещаться на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» в целях предотвращения дальнейшей противоправной или высокорисковой деятельности небанковских кредиторов, которая может привести к нарушению прав потребителей.

Вместе с тем в ЦБ подчеркивают, что «запреты, устанавливаемые предписаниями, не распространяются на иные направления деятельности участников микрофинансового рынка, а значит, не могут препятствовать возврату денежных средств по договорам займа и договорам передачи личных сбережений».



Согласно информации в указанном разделе сайта Центробанка, 19 февраля выданы предписания кредитным потребительским кооперативам «Честь» (ОГРН 1023404961271) и «ИнкассоФинанс» (ОГРН 5157746211145). Им запрещены привлечение денежных средств, прием новых членов и выдача займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности этих КПК и «не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений».

Позже в среду, 20 февраля, ЦБ опубликовал сведения о выдаче 22 января этого года аналогичного предписания КПК «Эль-Коммерс» (ОГРН 1176952012456), 31 января — КПК «Добрыня» (ОГРН 5167746197658), 7 февраля — КПК «Инвест Рязань» (ОГРН 1146234013496) и КПК «Финанс Инвест» (ОГРН 1165749058200), 20 декабря 2018 года — КПК «Национальный капитал» (ОГРН 5177746173952) и КПК «Инвест-Проект» (ОГРН 1167746426803), 5 октября — КПК «Финансовая группа «Парус» (ОГРН 5177746160389), 27 ноября — КПК «Экспресс-Займ» (ОГРН 1104401005136), 21 декабря — КПК «Социальный капитал» (ОГРН 1157604001356) и КПК «Стратегии инвестиций» (ОГРН 1187746038996), 24 декабря 2018-го — КПК «Импульс» (ОГРН 1157746824047) и КПК «Доверие Финанс» (ОГРН 5147746346721). Также сообщается о подобных предписаниях от 2 июля 2018 года в отношении КПК «Капитал Инвест», при этом в двух сообщениях фигурируют разные данные о кооперативе (в частности, в одном указан ОГРН 1164827063862, в другом — ОГРН 1144824000188).

