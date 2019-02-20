Президент России Владимир Путин видит исторические возможности для отечественного бизнеса, такую позицию он озвучил в послании Федеральному собранию.

«Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникации, систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России», — отметил глава государства.

Он также призвал как можно больше опираться на отечественного производителя.

«Обращаюсь к правительству, регионам, представительству госкомпаний. Конечно, нужно покупать все самое современное и подешевле. Естественно, все хотят и должны быть конкурентоспособными, но так невозможно. Опираться нужно на своего производителя, на отечественного. Надо их искать (таких производителей. — Прим. ред.), вместе с ними работать», — заявил Путин.

Он также добавил, что «доступ к заказам должен быть равным». Во всяком случае, для национальных компаний, уточнил президент. «Чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность напряженной работой и результатом, готовностью меняться, внедрять передовые технологии, повышать производительность труда, предлагать лучший конкурентный товар», — отметил глава государства.