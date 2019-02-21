Объединение с банком «Открытие» обеспечило компании «Росгосстрах» в 2018 году рост банкострахования в десять раз. Об этом сообщил первый зампред правления ПАО «Росгосстрах» Вячеслав Воробьев.

Продажи в партнерском канале увеличились в 1,6 раза. Активно развивался в прошлом году и агентский канал — число агентов выросло в 1,5 раза, объем агентских продаж — вдвое.

Одним из достижений 2018 года генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай назвал запуск digital-канала. В результате в 2018 году онлайн-сборы выросли в три раза, с 300 млн рублей в I квартале до 800 млн рублей по результатам четырех кварталов. Уровень пролонгации CRM увеличился за год в 1,7 раза — до 64%. В рамках дигитализации создано корпоративное хранилище данных, в нем уже более 70 млн клиентских записей.

В планах компании на 2019 год — стать номером один в рознице, вывести недавно созданную компанию по страхованию жизни, в которую вошла купленная «ЭРГО-Жизнь», в число лидеров рынка и войти в топ-тройку на рынке корпоративного страхования.

Достичь намеченных показателей роста компания планирует за счет развития агентского и партнерского каналов, а также digital-канала.

Планируется удвоение набора агентов — прием 16 тыс. новых в дополнение к нынешним 35 тыс. Объем агентского канала в 2019 году должен, согласно плану, вырасти на 36% — с 24 млрд до 33 млрд рублей.

Партнерский канал по плану должен вырасти в 3,8 раза — с 15 млрд до 58 млрд рублей — за счет запуска страхования жизни и кратного роста банкострахования в группе «Открытие» и других банках. Также планируется усиление позиций в партнерстве с автодилерами и крупными ретейлерами.



Digital-канал должен показать рост в 2,5 раза в 2019 году — с 3,8 млрд до 9,5 млрд рублей.