Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута, сообщили Reuters источники.

Факт переговоров подтвердили два источника, близких к Rambler и Сбербанку. О том, что банк обсуждает покупку Rambler Group, также знают западный банкир и два источника на телекоммуникационном рынке.

Представители Сбербанка и Rambler Group одинаково ответили на запросы Reuters, опровергнув информацию о переговорах о покупке и связав ее с переговорами о рефинансировании. «Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы), не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком, о рефинансировании кредитов в банке «Траст», — сказал представитель Сбербанка.

Источник, близкий к Сбербанку, сообщил Reuters, что менеджмент госбанка действительно обсуждает возможную сделку, однако единого мнения нет. Основная часть команды, по его словам, против сделки, однако в ее необходимости уверены президент госбанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

«Пока не очень понятно, в чем комплиментарность компании для банка и той экосистемы, которую он строит уже несколько лет. Также у команды есть вопросы, для чего нужны смежные бизнесы в виде медиа и кинотеатров», — сказал он.

Rambler Group принадлежит интернет-холдинг Rambler & Co (в него входят Rambler.ru, издания Лента.ру и Газета.ру, а также «Афиша» и другие), а также крупные киносети «Синема парк» и «Формула кино».

Сумма сделки пока неясна. Четыре источника указывают, что сделка еще обсуждается и нет гарантии, что она будет подписана.

Rambler Group не раскрывает финансовые показатели. В 2017 году газета «Ведомости» писала, что Мамут выкупил 50% Rambler & Co у бизнесмена Владимира Потанина за 295 млн долларов, став основным владельцем. Миноритарный пакет в компании получила в 2018 году Era Capital, у которой Мамут приобрел онлайн-кинотеатр «Окко».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке Сбербанком доли бизнесмена Мамута в Rambler Group, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. «Не поступало [ходатайство]», — сказали в ФАС в ответ на соответствующий вопрос.