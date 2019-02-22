Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в прошлом году в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2018 году» .

В 2018-м из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 9,484 млрд долларов в эквиваленте (против 9,186 млрд в 2017-м). Рост общего показателя произошел за счет увеличения объема переводов в страны СНГ (с 7,004 млрд до 7,463 млрд долларов), в то время как объем отправлений в страны дальнего зарубежья немного сократился (с 2,183 млрд до 2,021 млрд).

В Россию из-за границы физлицам в 2018 году поступило переводов на 2,653 млрд долларов (против 2,609 млрд годом ранее). В этом сегменте общий объем, наоборот, вырос за счет операций с дальним зарубежьем: поступления оттуда увеличились с 917 млн до 983 млн долларов. Объем переводов из стран СНГ сократился с 1,691 млрд до 1,67 млрд долларов.

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в прошлом году 6,83 млрд долларов (в 2017-м — 6,578 млрд).

Как следует из материалов Центробанка, статистика 2018 года учитывает переводы через Blizko, Contact, Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер» (с января по март), а также через Почту России. В статистике 2017 года учтены переводы через Anelik (с января по июль), InterExpress (с января по март), Blizko, Contact, Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер» и Почту России.



Отметим, что рост общего объема переводов из России и в страну в долларовом эквиваленте зафиксирован в прошлом году, несмотря на заметное ослабление рубля. При этом показатели 2018 года, превысившие аналогичные цифры двух предыдущих лет, оказались ниже, чем в 2015-м (тогда из РФ за рубеж было переведено 9,719 млрд долларов, из-за границы в Россию — 3,319 млрд).