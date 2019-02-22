Компания «Билайн» объявляет о запуске инновационной услуги для корпоративных клиентов – «Интернет 2.0» на базе совершенно новой технологии – vCPE (virtual customer premises equipment), с помощью которой малый и средний бизнес сможет быстро подключить офис к сети Интернет без капитальных затрат. Технология подразумевает вывод функций сетевого оборудования в облако.

При подключении клиенты автоматически получают зарезервированный основной интернет-канал с публичным «белым» IP-адресом, говорится в сообщении компании.

При этом «Билайн» берет на себя поставку оборудования, его подключение к Сети и настройку. Абонентская плата за пользование услугой соответствует существующим тарифам «Билайн» на фиксированный Интернет.

По словам директора по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом» Максима Свердлова, в решении «Интернет 2.0» реализована возможность подключения клиента в кратчайшие сроки и добавлено автоматическое резервирование канала по 4G. Кроме того, решение позволит в будущем предлагать клиентам дополнительные услуги от «Билайн» и партнеров «из коробки», добавил Свердлов.