Глава МТС Алексей Корня не исключил возможность увеличения доли оператора в онлайн-сервисе услуг YouDo.

«Мы смотрим на эту историю оппортунистически. В зависимости от того, как будут развиваться наши синергии и какие к этому будут возможности и предпосылки», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности увеличения доли компании в YouDo.

В сентябре 2018 года МТС выкупили 13,7% сервиса услуг YouDo за 12 млн долларов. Общая сумма привлеченных инвестиций в YouDo составляет 17 млн долларов.