С 26 февраля 2019 года в Энергомашбанке начинает действовать акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бесплатный счет по онлайн-заявке», в рамках которой расчетный счет открывается без комиссии и со скидкой 50% на подключение системы «Банк — клиент».

Предприниматели получают возможность открыть счет в рублях без взимания комиссии в любом из семи офисов банка в Санкт-Петербурге в течение одного-двух рабочих дней, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты, заинтересованные в быстром открытии счета в день обращения, могут воспользоваться услугой «Счет за 1 час», которая предоставляется в любом офисе банка по текущим тарифам. Также клиенты могут забронировать счет прямо на сайте и получить его реквизиты в режиме онлайн в течение нескольких минут.