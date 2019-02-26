Сбербанк запустил цифровую платформу для предпринимателей «на_полке», на которой они могут делать закупки онлайн, напрямую взаимодействуя с большим числом поставщиков и производителей различных товаров. Об этом говорится в приглашении кредитной организации и компании «Эвотор» на презентацию сервиса.

«Сервис «на_полке» — это Uber для малого бизнеса, он принципиально трансформирует традиционный формат закупок, делая его цифровым, прозрачным и автоматизированным. Теперь поставщики собраны на одной платформе, и предпринимателю нет необходимости взаимодействовать с каждым из них по отдельности», — говорится в сообщении.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» , «на_полке» представляет собой платформу по торговле продуктами питания, бытовой химией, напитками и прочим.

«Ассортимент насчитывает около 50 тысяч товарных позиций. В их числе — бакалея, молочные и мясные продукты, готовые блюда и полуфабрикаты, овощи, фрукты, алкоголь и табак примерно от 50 поставщиков. Платформа ориентирована на владельцев магазинов, ресторанов и т. д. После оформления заказа сервис подбирает поставщиков и разбивает поставку на партии. Заказчик оплачивает товар при получении либо предоплатой. Размер минимального заказа — от 2,5 тысячи рублей до 15 тысяч рублей, в зависимости от условий конкретного поставщика, который и выполняет доставку», — говорится в тексте.