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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 17:55 РСА: мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября Banki.ru 848
- 16:52 Иностранная доля в страховом секторе РФ выросла в 2018-м после снижения в предыдущие годы Banki.ru 962
- 15:57 Центробанк зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестсоветников Banki.ru 1158
- 14:16 RAEX: за последние семь лет в России удвоился оборот МСБ Банкир.Ру 522
- 13:03 Банк «Уралсиб» внедрил конструктор документов в интернет-банк для бизнеса Банкир.Ру 1236
- 10:32 ФАС получила жалобу ассоциаций ретейлеров на Visa и Маstercard Прайм 2537 4
- 08:20 ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard РИА Новости 1966 2
- 22:58 Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G Banki.ru 3434 5
- 22:16 Суд поддержал ФАС в деле о незаконной рекламе услуг по взысканию долгов с физлиц Banki.ru 1297
- 13:58 Банк «Левобережный» запустил мобильное приложение для юридических лиц Банкир.Ру 684
- 12:28 ЦБ: рентабельность активов страховщиков достигла максимума за два года Banki.ru 1082
- 12:20 Сбербанк запустил программу льготного кредитования МСП на 70 млрд рублей Банкир.Ру 1320
- 11:02 Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор» для бизнеса Банкир.Ру 1319
- 08:48 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции РБК 1166
- 15:13 Сбербанк запустил цифровую платформу для предпринимателей Banki.ru 1732
- 14:36 Энергомашбанк запустил акцию для бизнеса по бесплатному открытию расчетного счета Банкир.Ру 1824
- 12:32 Исследование «Тинькофф» и Inc.: российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо Банкир.Ру 702
- 11:48 Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы» Банкир.Ру 1717
- 22:49 Глава МТС не исключил увеличения доли в YouDo RNS 1760
- 17:45 Глава Veon опровергла сообщения о переговорах по продаже «ВымпелКома» в 2018 году ТАСС 798
- 12:17 «Билайн» увеличил годовую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей Banki.ru 889 1
- 11:40 Сбербанк намерен увеличить до 99% обработку валютных сделок алгоритмами Банкир.Ру 1014
- 10:31 Структура группы «Сумма» обжаловала в апелляции долг перед банком ВТБ в 8 млрд рублей РАПСИ 1355
- 08:58 СМИ: «Газпром нефть» вынуждена вернуть скидки для корпоративных клиентов Коммерсант 1803
- 08:37 Veon получит 350 млн долларов после пересмотра соглашения с Ericsson ТАСС 537
- 21:55 СМИ: VEON вел переговоры с «Ростелекомом» о продаже своего российского сотового бизнеса Прайм 10287 1
- 15:59 «Билайн» запускает услугу «Интернет 2.0» для бизнеса Банкир.Ру 1893
- 15:30 Новикомбанк привлечет инвестора для элитной застройки у «Москва-Сити» РБК 1395
- 13:16 Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда РБК 1074 3
- 12:44 ОНФ предложит включить малый бизнес в нацпроект по производительности труда Банкир.Ру 759
- 12:13 Сбербанк запустил сервис «Сбербанк Инкассация» для бизнеса Банкир.Ру 1237
- 11:22 ЦБ: из России в 2018 году отправлено переводов на 9,48 млрд долларов, в Россию — на 2,65 млрд Banki.ru 1176
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2075 1
- 14:47 Банкострахование в «Росгосстрахе» выросло в десять раз благодаря синергии с «Открытием» Banki.ru 1860
- 12:32 Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса ТАСС 999
- 12:16 Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса Банкир.Ру 860
- 10:42 ВЭБ реформирует лизинговую «дочку» под майский указ РБК 1692
- 09:59 В топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes появились новички Forbes 1583
- 22:37 Samsung представил смартфон нового поколения и линейку S10 Banki.ru 4296 3
- 16:53 Орешкин: реформирование сферы надзора поможет экономике выйти на целевой уровень роста 3% ТАСС 1910
- 16:36 Орешкин призвал системно решать проблему необоснованного давления на бизнес РИА Новости 832 3
- 15:28 Титов: правоохранительным органам нужно внимательно относиться к законам для бизнеса в РФ ТАСС 695
- 15:23 Минфин предложил продлить на год отсрочку по применению контрольно-кассовой техники для ИП ТАСС 1134
- 13:54 Президент поручил создать комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы Banki.ru 1393 4
- 13:22 Путин видит исторические возможности для российского бизнеса Banki.ru 1663 4
- 13:17 ЦБ начал публиковать данные о предписаниях в отношении небанковских профессиональных кредиторов Banki.ru 1640
- 12:01 Промсвязьбанк обновил приложение «Мой бизнес» Банкир.Ру 287
- 10:51 Соцсеть «ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpress ТАСС 1732
- 10:41 В Совфеде предложили запретить возвратный лизинг для физлиц Banki.ru 2114
- 10:39 МСП перечислили 474,7 млрд рублей в бюджет Москвы за 2018 год Банкир.Ру 825
- 22:59 Московское УФАС: МКК «Миллиард» незаконно рекламировала привлечение сбережений Banki.ru 4528
- 20:10 МТС продадут АФК «Система» долю в Ozon за 8 млрд рублей Banki.ru 1840
- 19:50 АФК «Система» приобрела 25% группы «Эталон» за 226,6 млн долларов Banki.ru 1317
- 17:56 В Госдуме не поддержали запрос о проверке компаний Дерипаски ТАСС 2763
- 16:20 Глава Промсвязьбанка заявил о минимизации рисков из-за возможных санкций США ТАСС 1402 1