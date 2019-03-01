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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 15:52 Замглавы МЭР: помимо En+, в «российских офшорах» могут зарегистрироваться девять компаний ТАСС 746
- 14:37 Нефтяные компании РФ договорились продолжать выполнять соглашение ОПЕК+ Reuters 715
- 12:12 Банк «Зенит» предлагает предпринимателям интернет-эквайринг Банкир.Ру 568
- 17:55 РСА: мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября Banki.ru 1019
- 16:52 Иностранная доля в страховом секторе РФ выросла в 2018-м после снижения в предыдущие годы Banki.ru 1031
- 15:57 Центробанк зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестсоветников Banki.ru 1238
- 14:16 RAEX: за последние семь лет в России удвоился оборот МСБ Банкир.Ру 575
- 13:03 Банк «Уралсиб» внедрил конструктор документов в интернет-банк для бизнеса Банкир.Ру 1295
- 10:32 ФАС получила жалобу ассоциаций ретейлеров на Visa и Маstercard Прайм 2578 4
- 08:20 ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard РИА Новости 2121 2
- 22:58 Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G Banki.ru 3504 5
- 22:16 Суд поддержал ФАС в деле о незаконной рекламе услуг по взысканию долгов с физлиц Banki.ru 1331
- 13:58 Банк «Левобережный» запустил мобильное приложение для юридических лиц Банкир.Ру 692
- 12:28 ЦБ: рентабельность активов страховщиков достигла максимума за два года Banki.ru 1101
- 12:20 Сбербанк запустил программу льготного кредитования МСП на 70 млрд рублей Банкир.Ру 1337
- 11:02 Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор» для бизнеса Банкир.Ру 1335
- 08:48 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции РБК 1172
- 15:13 Сбербанк запустил цифровую платформу для предпринимателей Banki.ru 1757
- 14:36 Энергомашбанк запустил акцию для бизнеса по бесплатному открытию расчетного счета Банкир.Ру 1831
- 12:32 Исследование «Тинькофф» и Inc.: российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо Банкир.Ру 720
- 11:48 Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы» Банкир.Ру 1765
- 22:49 Глава МТС не исключил увеличения доли в YouDo RNS 1770
- 17:45 Глава Veon опровергла сообщения о переговорах по продаже «ВымпелКома» в 2018 году ТАСС 806
- 12:17 «Билайн» увеличил годовую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей Banki.ru 898 1
- 11:40 Сбербанк намерен увеличить до 99% обработку валютных сделок алгоритмами Банкир.Ру 1025
- 10:31 Структура группы «Сумма» обжаловала в апелляции долг перед банком ВТБ в 8 млрд рублей РАПСИ 1366
- 08:58 СМИ: «Газпром нефть» вынуждена вернуть скидки для корпоративных клиентов Коммерсант 1816
- 08:37 Veon получит 350 млн долларов после пересмотра соглашения с Ericsson ТАСС 542
- 21:55 СМИ: VEON вел переговоры с «Ростелекомом» о продаже своего российского сотового бизнеса Прайм 10302 1
- 15:59 «Билайн» запускает услугу «Интернет 2.0» для бизнеса Банкир.Ру 1902
- 15:30 Новикомбанк привлечет инвестора для элитной застройки у «Москва-Сити» РБК 1402
- 13:16 Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда РБК 1077 3
- 12:44 ОНФ предложит включить малый бизнес в нацпроект по производительности труда Банкир.Ру 762
- 12:13 Сбербанк запустил сервис «Сбербанк Инкассация» для бизнеса Банкир.Ру 1250
- 11:22 ЦБ: из России в 2018 году отправлено переводов на 9,48 млрд долларов, в Россию — на 2,65 млрд Banki.ru 1181
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2084 1
- 14:47 Банкострахование в «Росгосстрахе» выросло в десять раз благодаря синергии с «Открытием» Banki.ru 1865
- 12:32 Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса ТАСС 1001
- 12:16 Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса Банкир.Ру 861
- 10:42 ВЭБ реформирует лизинговую «дочку» под майский указ РБК 1704
- 09:59 В топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes появились новички Forbes 1584
- 22:37 Samsung представил смартфон нового поколения и линейку S10 Banki.ru 4320 3
- 16:53 Орешкин: реформирование сферы надзора поможет экономике выйти на целевой уровень роста 3% ТАСС 1910
- 16:36 Орешкин призвал системно решать проблему необоснованного давления на бизнес РИА Новости 832 3
- 15:28 Титов: правоохранительным органам нужно внимательно относиться к законам для бизнеса в РФ ТАСС 695
- 15:23 Минфин предложил продлить на год отсрочку по применению контрольно-кассовой техники для ИП ТАСС 1165
- 13:54 Президент поручил создать комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы Banki.ru 1396 4
- 13:22 Путин видит исторические возможности для российского бизнеса Banki.ru 1666 4
- 13:17 ЦБ начал публиковать данные о предписаниях в отношении небанковских профессиональных кредиторов Banki.ru 1649
- 12:01 Промсвязьбанк обновил приложение «Мой бизнес» Банкир.Ру 291
- 10:51 Соцсеть «ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpress ТАСС 1734
- 10:41 В Совфеде предложили запретить возвратный лизинг для физлиц Banki.ru 2124
- 10:39 МСП перечислили 474,7 млрд рублей в бюджет Москвы за 2018 год Банкир.Ру 827
- 22:59 Московское УФАС: МКК «Миллиард» незаконно рекламировала привлечение сбережений Banki.ru 4530
- 20:10 МТС продадут АФК «Система» долю в Ozon за 8 млрд рублей Banki.ru 1843