Архив
Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 14:39 Банк «Открытие»: бизнес-леди предпочитают профессионально управлять недвижимостью Банкир.Ру 1193
- 14:05 Андрей Ванин назначен на должность вице-президента по экосистеме юрлиц Сбербанка Банкир.Ру 887
- 13:23 «Манго Телеком»: больше всего женщин-предпринимателей заняты в туристическом бизнесе Банкир.Ру 521
- 12:19 ЦБ: страховой рынок в 2018-м показал максимальный рост за шесть лет — 15,7% Banki.ru 918
- 11:53 ВТБ купил долю Абрамовича в Первом канале РБК 2278 5
- 13:58 В МТС протестировали международный роуминг для Интернета вещей Banki.ru 1479
- 13:16 Альфа-Банк запустил кредитную карту под 1% в месяц для малого бизнеса Банкир.Ру 1709
- 11:45 «Открытие Брокер» выиграл тяжбу с бывшими клиентами на 1,7 млрд рублей Banki.ru 2767
- 11:08 Банк «Уралсиб» запустил мобильный банк для предпринимателей Банкир.Ру 889
- 09:00 Названы самые выгодные для инвестирования в недвижимость города Российская газета 3977 6
- 13:41 AliExpress начнет продавать в России автомобили Коммерсант 14895 7
- 10:53 Президент «Капитал Life» Евгений Гинер получил в прямое владение пакет в 9,9% Banki.ru 1897
- 10:46 Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям РБК 1707
- 17:17 «Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России РБК 3937 9
- 16:58 «ВымпелКом» получил полный контроль над платежным сервисом RuRu Banki.ru 1478
- 14:43 Центробанк исключил Union Card из реестра платежных систем Banki.ru 2171
- 14:08 «Билайн Бизнес» запустил новые инфраструктурные решения на базе BeeCloud Банкир.Ру 915
- 15:52 Замглавы МЭР: помимо En+, в «российских офшорах» могут зарегистрироваться девять компаний ТАСС 823
- 14:37 Нефтяные компании РФ договорились продолжать выполнять соглашение ОПЕК+ Reuters 773
- 12:12 Банк «Зенит» предлагает предпринимателям интернет-эквайринг Банкир.Ру 647
- 17:55 РСА: мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября Banki.ru 1131
- 16:52 Иностранная доля в страховом секторе РФ выросла в 2018-м после снижения в предыдущие годы Banki.ru 1067
- 15:57 Центробанк зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестсоветников Banki.ru 1285
- 14:16 RAEX: за последние семь лет в России удвоился оборот МСБ Банкир.Ру 614
- 13:03 Банк «Уралсиб» внедрил конструктор документов в интернет-банк для бизнеса Банкир.Ру 1343
- 10:32 ФАС получила жалобу ассоциаций ретейлеров на Visa и Маstercard Прайм 2614 4
- 08:20 ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard РИА Новости 2210 2
- 22:58 Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G Banki.ru 3561 5
- 22:16 Суд поддержал ФАС в деле о незаконной рекламе услуг по взысканию долгов с физлиц Banki.ru 1380
- 13:58 Банк «Левобережный» запустил мобильное приложение для юридических лиц Банкир.Ру 721
- 12:28 ЦБ: рентабельность активов страховщиков достигла максимума за два года Banki.ru 1132
- 12:20 Сбербанк запустил программу льготного кредитования МСП на 70 млрд рублей Банкир.Ру 1403
- 11:02 Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор» для бизнеса Банкир.Ру 1383
- 08:48 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции РБК 1206
- 15:13 Сбербанк запустил цифровую платформу для предпринимателей Banki.ru 1827
- 14:36 Энергомашбанк запустил акцию для бизнеса по бесплатному открытию расчетного счета Банкир.Ру 1863
- 12:32 Исследование «Тинькофф» и Inc.: российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо Банкир.Ру 803
- 11:48 Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы» Банкир.Ру 1913
- 22:49 Глава МТС не исключил увеличения доли в YouDo RNS 1807
- 17:45 Глава Veon опровергла сообщения о переговорах по продаже «ВымпелКома» в 2018 году ТАСС 846
- 12:17 «Билайн» увеличил годовую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей Banki.ru 931 1
- 11:40 Сбербанк намерен увеличить до 99% обработку валютных сделок алгоритмами Банкир.Ру 1065
- 10:31 Структура группы «Сумма» обжаловала в апелляции долг перед банком ВТБ в 8 млрд рублей РАПСИ 1409
- 08:58 СМИ: «Газпром нефть» вынуждена вернуть скидки для корпоративных клиентов Коммерсант 1850
- 08:37 Veon получит 350 млн долларов после пересмотра соглашения с Ericsson ТАСС 568
- 21:55 СМИ: VEON вел переговоры с «Ростелекомом» о продаже своего российского сотового бизнеса Прайм 10352 1
- 15:59 «Билайн» запускает услугу «Интернет 2.0» для бизнеса Банкир.Ру 1928
- 15:30 Новикомбанк привлечет инвестора для элитной застройки у «Москва-Сити» РБК 1424
- 13:16 Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда РБК 1091 3
- 12:44 ОНФ предложит включить малый бизнес в нацпроект по производительности труда Банкир.Ру 779
- 12:13 Сбербанк запустил сервис «Сбербанк Инкассация» для бизнеса Банкир.Ру 1294
- 11:22 ЦБ: из России в 2018 году отправлено переводов на 9,48 млрд долларов, в Россию — на 2,65 млрд Banki.ru 1209
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2122 1
- 14:47 Банкострахование в «Росгосстрахе» выросло в десять раз благодаря синергии с «Открытием» Banki.ru 1900
- 12:32 Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса ТАСС 1023