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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 12:35 «Яндекс.Касса»: в 2018 году компании выставили около трети счетов через мессенджеры Banki.ru 338
- 11:47 Банк «Восточный» и компания BSS представляют систему ДБО для предпринимателей на платформе Digital2Go Банкир.Ру 270
- 11:24 Промсвязьбанк начал выдавать МСБ льготные кредиты Банкир.Ру 418
- 10:37 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию через зарплатный fintech API Банкир.Ру 765 2
- 08:07 НПФ Сбербанка может возглавить президент «МетЛайфа» Коммерсант 1017
- 22:06 Компания Тинькова планирует продать ГДР TCS Group на сумму до 150 млн долларов Прайм 8841 2
- 19:23 Суд в США разрешил «МегаФону» подать уточненный иск к Hewlett Packard РАПСИ 1319 1
- 18:57 МТС вышли из капитала онлайн-ретейлера Ozon Banki.ru 1529
- 15:44 Александр Зарецкий покидает пост президента «МетЛайф» в России Banki.ru 2266 1
- 15:04 QIWI добавил персонализацию в сервис «QIWI Касса» Banki.ru 813
- 11:25 Голикова: бизнес нужно активнее привлекать к участию в социально ориентированных проектах ТАСС 1232 6
- 11:15 СК «УралСиб Страхование» увеличила годовую чистую прибыль в 21 раз — до 457 млн рублей Banki.ru 868
- 22:58 Годовая чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО составила 15 млрд рублей Banki.ru 3228
- 16:19 «Ростелеком» договорился о модели консолидации Tele2 RNS 1736
- 14:32 Сбербанк принял первый построенный со счетами эскроу дом Банкир.Ру 2475 4
- 12:29 РНКБ предоставляет кредиты для бизнеса по ставке 8,5% Банкир.Ру 649 1
- 11:39 РСПП: проведение «регуляторной гильотины» может затянуться на многие годы ТАСС 674
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 2264
- 18:22 Пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» объединились Banki.ru 2089
- 17:30 Московский Кредитный Банк предлагает бизнесу финансирование по льготной программе Банкир.Ру 1339
- 09:56 СМИ: миноритарии группы «Будущее» могут получить оферту по выкупу акций Коммерсант 819
- 14:39 Банк «Открытие»: бизнес-леди предпочитают профессионально управлять недвижимостью Банкир.Ру 1986
- 14:05 Андрей Ванин назначен на должность вице-президента по экосистеме юрлиц Сбербанка Банкир.Ру 1242
- 13:23 «Манго Телеком»: больше всего женщин-предпринимателей заняты в туристическом бизнесе Банкир.Ру 720
- 12:19 ЦБ: страховой рынок в 2018-м показал максимальный рост за шесть лет — 15,7% Banki.ru 1207
- 11:53 ВТБ купил долю Абрамовича в Первом канале РБК 2933 9
- 13:58 В МТС протестировали международный роуминг для Интернета вещей Banki.ru 1594
- 13:16 Альфа-Банк запустил кредитную карту под 1% в месяц для малого бизнеса Банкир.Ру 2001
- 11:45 «Открытие Брокер» выиграл тяжбу с бывшими клиентами на 1,7 млрд рублей Banki.ru 2973
- 11:08 Банк «Уралсиб» запустил мобильный банк для предпринимателей Банкир.Ру 982
- 09:00 Названы самые выгодные для инвестирования в недвижимость города Российская газета 4549 6
- 13:41 AliExpress начнет продавать в России автомобили Коммерсант 15403 7
- 10:53 Президент «Капитал Life» Евгений Гинер получил в прямое владение пакет в 9,9% Banki.ru 1999
- 10:46 Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям РБК 1773
- 17:17 «Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России РБК 4297 9
- 16:58 «ВымпелКом» получил полный контроль над платежным сервисом RuRu Banki.ru 1572
- 14:43 Центробанк исключил Union Card из реестра платежных систем Banki.ru 2258
- 14:08 «Билайн Бизнес» запустил новые инфраструктурные решения на базе BeeCloud Банкир.Ру 971
- 15:52 Замглавы МЭР: помимо En+, в «российских офшорах» могут зарегистрироваться девять компаний ТАСС 841
- 14:37 Нефтяные компании РФ договорились продолжать выполнять соглашение ОПЕК+ Reuters 784
- 12:12 Банк «Зенит» предлагает предпринимателям интернет-эквайринг Банкир.Ру 660
- 17:55 РСА: мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября Banki.ru 1158
- 16:52 Иностранная доля в страховом секторе РФ выросла в 2018-м после снижения в предыдущие годы Banki.ru 1086
- 15:57 Центробанк зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестсоветников Banki.ru 1305
- 14:16 RAEX: за последние семь лет в России удвоился оборот МСБ Банкир.Ру 634
- 13:03 Банк «Уралсиб» внедрил конструктор документов в интернет-банк для бизнеса Банкир.Ру 1368
- 10:32 ФАС получила жалобу ассоциаций ретейлеров на Visa и Маstercard Прайм 2644 4
- 08:20 ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard РИА Новости 2242 2
- 22:58 Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G Banki.ru 3589 5
- 22:16 Суд поддержал ФАС в деле о незаконной рекламе услуг по взысканию долгов с физлиц Banki.ru 1411
- 13:58 Банк «Левобережный» запустил мобильное приложение для юридических лиц Банкир.Ру 734
- 12:28 ЦБ: рентабельность активов страховщиков достигла максимума за два года Banki.ru 1154
- 12:20 Сбербанк запустил программу льготного кредитования МСП на 70 млрд рублей Банкир.Ру 1433
- 11:02 Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор» для бизнеса Банкир.Ру 1413
- 08:48 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции РБК 1224