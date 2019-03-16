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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 16:51 Правительство РФ считает конкурентную модель внедрения сети 5G приоритетной ТАСС 1093 4
- 16:03 Московский Кредитный Банк запустил сервис проверки контрагентов Банкир.Ру 1310
- 13:11 «ДелоБанк» запустил «ДелоКассу» для предпринимателей Банкир.Ру 909
- 11:59 ВТБ создал продуктовую и цифровую фабрики для работы с МСБ Банкир.Ру 1260 2
- 20:55 В Москве представили первый финтех-банк для Рунета Banki.ru 1774
- 14:18 «Ингосстрах» выплатил 1,1 млрд рублей по страховому случаю с самолетом SSJ 100 Banki.ru 981
- 13:47 Кудрин назвал главное условие для успешного взаимодействия бизнеса и государства RNS 724 2
- 13:40 Компания «Абсолют Страхование» получила 175 млн рублей прибыли за 2018 год Banki.ru 454
- 12:35 «Яндекс.Касса»: в 2018 году компании выставили около трети счетов через мессенджеры Banki.ru 580
- 11:47 Банк «Восточный» и компания BSS представляют систему ДБО для предпринимателей на платформе Digital2Go Банкир.Ру 507
- 11:24 Промсвязьбанк начал выдавать МСБ льготные кредиты Банкир.Ру 817
- 10:37 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию через зарплатный fintech API Банкир.Ру 1137 3
- 08:07 НПФ Сбербанка может возглавить президент «МетЛайфа» Коммерсант 2155
- 22:06 Компания Тинькова планирует продать ГДР TCS Group на сумму до 150 млн долларов Прайм 9552 2
- 19:23 Суд в США разрешил «МегаФону» подать уточненный иск к Hewlett Packard РАПСИ 1417 1
- 18:57 МТС вышли из капитала онлайн-ретейлера Ozon Banki.ru 1593
- 15:44 Александр Зарецкий покидает пост президента «МетЛайф» в России Banki.ru 2467 1
- 15:04 QIWI добавил персонализацию в сервис «QIWI Касса» Banki.ru 913
- 11:25 Голикова: бизнес нужно активнее привлекать к участию в социально ориентированных проектах ТАСС 1642 6
- 11:15 СК «УралСиб Страхование» увеличила годовую чистую прибыль в 21 раз — до 457 млн рублей Banki.ru 951
- 22:58 Годовая чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО составила 15 млрд рублей Banki.ru 3252
- 16:19 «Ростелеком» договорился о модели консолидации Tele2 RNS 1770
- 14:32 Сбербанк принял первый построенный со счетами эскроу дом Банкир.Ру 2550 4
- 12:29 РНКБ предоставляет кредиты для бизнеса по ставке 8,5% Банкир.Ру 682 1
- 11:39 РСПП: проведение «регуляторной гильотины» может затянуться на многие годы ТАСС 697
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 2347
- 18:22 Пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» объединились Banki.ru 2124
- 17:30 Московский Кредитный Банк предлагает бизнесу финансирование по льготной программе Банкир.Ру 1401
- 09:56 СМИ: миноритарии группы «Будущее» могут получить оферту по выкупу акций Коммерсант 846
- 14:39 Банк «Открытие»: бизнес-леди предпочитают профессионально управлять недвижимостью Банкир.Ру 2009
- 14:05 Андрей Ванин назначен на должность вице-президента по экосистеме юрлиц Сбербанка Банкир.Ру 1271
- 13:23 «Манго Телеком»: больше всего женщин-предпринимателей заняты в туристическом бизнесе Банкир.Ру 744
- 12:19 ЦБ: страховой рынок в 2018-м показал максимальный рост за шесть лет — 15,7% Banki.ru 1223
- 11:53 ВТБ купил долю Абрамовича в Первом канале РБК 2961 9
- 13:58 В МТС протестировали международный роуминг для Интернета вещей Banki.ru 1607
- 13:16 Альфа-Банк запустил кредитную карту под 1% в месяц для малого бизнеса Банкир.Ру 2040
- 11:45 «Открытие Брокер» выиграл тяжбу с бывшими клиентами на 1,7 млрд рублей Banki.ru 2992
- 11:08 Банк «Уралсиб» запустил мобильный банк для предпринимателей Банкир.Ру 1004
- 09:00 Названы самые выгодные для инвестирования в недвижимость города Российская газета 4581 6
- 13:41 AliExpress начнет продавать в России автомобили Коммерсант 15473 7
- 10:53 Президент «Капитал Life» Евгений Гинер получил в прямое владение пакет в 9,9% Banki.ru 2023
- 10:46 Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям РБК 1785
- 17:17 «Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России РБК 4313 9
- 16:58 «ВымпелКом» получил полный контроль над платежным сервисом RuRu Banki.ru 1594
- 14:43 Центробанк исключил Union Card из реестра платежных систем Banki.ru 2282
- 14:08 «Билайн Бизнес» запустил новые инфраструктурные решения на базе BeeCloud Банкир.Ру 983
- 15:52 Замглавы МЭР: помимо En+, в «российских офшорах» могут зарегистрироваться девять компаний ТАСС 851
- 14:37 Нефтяные компании РФ договорились продолжать выполнять соглашение ОПЕК+ Reuters 793
- 12:12 Банк «Зенит» предлагает предпринимателям интернет-эквайринг Банкир.Ру 667
- 17:55 РСА: мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября Banki.ru 1175
- 16:52 Иностранная доля в страховом секторе РФ выросла в 2018-м после снижения в предыдущие годы Banki.ru 1102
- 15:57 Центробанк зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестсоветников Banki.ru 1312
- 14:16 RAEX: за последние семь лет в России удвоился оборот МСБ Банкир.Ру 647
- 13:03 Банк «Уралсиб» внедрил конструктор документов в интернет-банк для бизнеса Банкир.Ру 1383