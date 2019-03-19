В МТС снизили оценку дополнительных инвестиций для соблюдения «закона Яровой», предусматривающего, в частности, определенные порядок, сроки и объемы хранения операторами связи и интернет-компаниями данных пользователей, следует из прогнозов, представленных в отчете группы по МСФО за 2018 год.

В 2019 году МТС планируют капитальные затраты на уровне 90 млрд рублей с учетом затрат на «закон Яровой». Без учета затрат на реализацию закона МТС сохраняют прогноз по капитальным затратам в размере порядка 160 млрд рублей в 2018 и 2019 годах.

Как следует из релиза компании, прогноз уровня капитальных затрат учитывает следующие проекты для инвестирования: продолжение работ по развитию сетей LTE; реализацию проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России; развитие сети LTE на Украине; внедрение эволюционных решений 5G на российском рынке; продолжающиеся инвестиции в развитие цифровых продуктов.



«МТС снижают свою оценку дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения «закона Яровой», с 60 млрд до 50 млрд рублей в течение пяти лет», — указано в сообщении.