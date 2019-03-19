Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ранжировать ставки эквайринга в зависимости от рисков, возникающих при оплате товаров, а не от типа реализуемой продукции, сообщил РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.

В понедельник российские банки предложили снизить тарифы на эквайринг для социально значимых товаров и установить предельную комиссию для дорогостоящих товаров, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С технической точки зрения все трансакции одинаковы. Ставки эквайринга должны ранжироваться в зависимости от уровня рисков, возникающих при оплате, а не от типа реализуемых товаров», — прокомментировал президент АКИТ.

Уровень рисков мошеннических действий может варьироваться в зависимости от канала торговли, продолжил Соколов. «На карте с чипом риски будут ниже, чем на карточке без чипа, потому что последнюю легко подделать. В Интернете, возможно, будет выше риск, потому что карта там не присутствует. Там нет этого чипа, который защищает, но там есть другая технология — 3D Secure, которая отправляет вам СМС», — пояснил он.

В конце января АКИТ предложила снизить максимальную величину тарифа эквайринга в России ниже европейского уровня — до 0,2% от стоимости трансакции для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. Сейчас, по данным ассоциации, ставки эквайринга для компаний с многомиллиардными оборотами в России составляют 1,6—2,1%, для компаний среднего звена — 2—2,5%, для малого бизнеса — 2,5—3,7%.