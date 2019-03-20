Альфа-Банк первым из российских банков предложил клиентам малого и среднего бизнеса сервис в интернет-банке, позволяющий совершать конверсионные сделки по биржевой модели без использования брокерских счетов. При этом курс покупки/продажи валюты устанавливается в зависимости от размера сделки клиента.

Как говорится в сообщении кредитной организации, для сделок объемом до 100 тыс. единиц иностранной валюты (на них приходится 90% всех сделок) курс практически не отличается от биржевого. При объемах от 100 тыс. до 5 млн единиц отклонение от биржевого курса минимально (в пределах 0,5 копейки). Курс для крупных сделок (свыше 5 млн единиц валюты), как и раньше, будет лучше биржевого предложения.

Запуск данного сервиса в интернет-банке стал возможен благодаря усовершенствованному алгоритму обработки заявок клиентов в системе Alfa FX (автоматизированная система для работы на валютном рынке).

По словам руководителя по развитию продуктов ВЭД Альфа-Банка Юлии Зуйковой, для сделок объемом до 250 тыс. долларов США сохранялась некоторая разница в курсах с Московской биржей — в пределах 2 копеек. Новая биржевая модель формирования курсов эту разницу ликвидировала.