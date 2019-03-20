Банк «Восточный» дополнил линейку РКО пакетом «Твой выбор» для индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся на старте своего бизнеса, и самозанятых лиц.

Клиент сам устанавливает стоимость своего расчетно-кассового обслуживания. Пакет включает бесплатное открытие и ведение счета с дистанционным банковским обслуживанием, а также специальный набор услуг, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Твой выбор» предусматривает один бесплатный внешний платеж, комиссии за внесение наличных — от 50 рублей, за выдачу наличных — от 1,5%. Оплата пакета — ежемесячная. Стоимость пакета определяется клиентом при открытии счета и устанавливается на весь период действия.