Банк России 21 марта принял решение о прекращении полномочий Межрегионального союза кредитных кооперативов (МСКК) в качестве саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

«Причиной такого решения стало пренебрежение саморегулируемой организацией обязанностями по контролю за своими членами: МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда КПК», — поясняется в релизе.

Департамент микрофинансового рынка Банка России зафиксировал в работе МСКК факты неоднократного нарушения требований федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативных актов Банка России и внутренних стандартов МСКК. «МСКК грубо нарушал законодательство Российской Федерации при проведении проверок КПК, не представлял информацию и не соблюдал сроки представления отчетности регулятору», — уточняет ЦБ.



«Банк России считает чрезвычайно важной контрольную функцию саморегулируемых организаций на финансовом рынке, — комментирует заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. — Мы постепенно переходим к системе пропорционального надзора, и успешность ее внедрения будет зависеть от того, насколько качественно СРО выполняют свои обязанности по предотвращению рисков для потребителей услуг финансовых организаций».