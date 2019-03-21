Компания «МегаФон» получила в 2018 году в России 22,422 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, при этом совокупный показатель телекоммуникационной группы оказался несколько меньше, свидетельствуют данные ее отчетности.

Консолидированная выручка «МегаФона» выросла в 2018 году на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 335,549 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 2,7% в годовом выражении до 21,068 млрд рублей, а без учета влияния МСФО 15 снизилась на 4,8% до 19,528 млрд. Снижение показателя было компенсировано доходом от курсовых разниц, полученным в результате своевременного управления валютными рисками, указывают в «МегаФоне». Также уточняется, что чистая прибыль 2017 года скорректирована, чтобы исключить влияние неденежного обесценения, связанного с инвестицией в совместное предприятие «Евросеть», в сумме 15,9 млрд рублей.

«Консолидированные капитальные затраты за год достигли рекордных 81,5 миллиарда рублей, которые были направлены на дальнейшее расширение сети LTE, повышение надежности нашей сети и IT-инфраструктуры, а также на соблюдение требований «закона Яровой» о хранении данных», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года. Это абоненты оператора в России и абоненты его дочерних компаний в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

В России выручка «МегаФона» увеличилась за год на 4,1% до 330,485 млрд рублей. В том числе выручка от услуг мобильной связи повысилась на 4,2% до 271,051 млрд (из них выручка от передачи данных составила 98,884 млрд, плюс 12,1% за год), от услуг фиксированной связи — на 7,6% до 30,905 млрд, от продажи оборудования и аксессуаров — снизилась на 0,6% до 28,529 млрд рублей.

Годовая чистая прибыль по России составила 22,422 млрд рублей, уменьшившись на 4% по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют данные отчетности.



В России абонентская база компании составила на конец года 75,2 млн человек, сократившись на 0,3%. Количество пользователей услуг передачи данных выросло на 3,6% до 32,7 млн человек и достигло 43,4% от всей абонентской базы в России. «Увеличение числа пользователей услуг передачи данных является прямым следствием нашего постоянного внимания к развитию и планомерному расширению портфеля услуг передачи данных», — подчеркивают в «МегаФоне».