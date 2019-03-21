Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о включении в реестр компании «ГлобалЭлектроСервис», входящей в группу «Сумма», долга перед банком ВТБ в размере более 8 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в апелляции определение первой инстанции от 18 января.

Кроме того, суд назначил на 25 марта рассмотрение иска конкурсного управляющего компании «ГлобалЭлектроСервис» о взыскании солидарно 17,1 млрд рублей с владельца группы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

Ранее это заявление было оставлено без движения до 10 марта в связи с его ненадлежащим оформлением.