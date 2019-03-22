Инвестиционный фонд Baring Vostok уведомил Центральный банк России о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме, об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

«Наши оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком «Восточный» любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка. Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций», — говорится в сообщении.

Также в фонде напомнили, что Baring Vostok считает задержание своих сотрудников следствием акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».