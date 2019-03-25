Службы внутреннего контроля и должностные лица, единолично выполняющие функции контролера компаний — профучастников финансового рынка, получат новые полномочия в рамках закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект соответствующего указания ЦБ.

К профучастникам финансового рынка относятся брокеры, дилеры, депозитарии, регистраторы, доверительные управляющие и банки с соответствующими лицензиями.

О планах разработать новые нормы осенью 2018 года говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Исторически служба комплаенс-контроля у профучастника зачастую воспринималась как номинальная структура. И такая ситуация, по мнению регулятора и самих участников рынка, нуждалась в исправлении. В предложенном документе устанавливается необходимость разработать правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также требования к содержанию этих правил. Так, правила, в частности, должны содержать перечни функций, обязанностей и прав контролера. К его компетенции должны относиться организация выявления, анализа, оценки и мониторинга потенциальных рисков, возникающих из-за действий инсайдера, управление регуляторным риском, осуществление контроля за доступом к инсайдерской информации, организация и участие в процессе выявления нестандартных сделок, информирование Банка России об этих сделках и т. д.

Среди основных прав контролера — право требовать от руководящих лиц информации и разъяснений, необходимых для выполнения служебных функций, а также право передавать в Банк России любую информацию, связанную с внутренним контролем, без предварительного уведомления руководства компании или согласия на ее передачу. «Мы стремимся дополнительно обеспечить необходимую независимость и объективность функции внутреннего контроля, что в конечном счете служит интересам компании и ее клиентов», — указывают в ЦБ. По сути, нормативное установление таких прав призвано предотвратить саботаж комплаенс-контроля со стороны бизнес-подразделений. «В небольших компаниях это довольно распространенное явление. Отчеты в ЦБ направляются только после визирования топ-менеджерами, которые сами могут быть недобросовестными инсайдерами. Они не заинтересованы в том, чтобы в отчете сообщалась достоверная информация», — говорит сотрудник службы внутреннего контроля одного из профучастников.



По мнению руководителя комплаенс-контроля компании «Атон» Ирины Грековой, регулятор пытается показать рынку, что означает риск-ориентированный подход к контролю. «Эффективный контроль — это не наличие ответственного лица и документа, а уровень осознанности людей, принимающих решения в рамках своих ежедневных процессов», — говорит она. По ее словам, компания сама должна быть заинтересована в создании благоприятной среды для сотрудников, в том, чтобы выработать и четко описать процесс контрольных действий. Контролер же разрабатывает и внедряет данный механизм, задает границы добросовестного поведения компании и сотрудника, вовлекает в контрольные мероприятия и несет ответственность именно за это. «Но за недобросовестные действия, если правила озвучены, отвечает каждый сотрудник персонально. Так что документ важен и с точки зрения разграничения ответственности», — резюмирует Грекова.