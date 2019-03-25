Интернет-провайдеры попросили Минкомсвязь поддержать законопроект об упрощении доступа в жилые дома, не обязывая их оформлять договоры с управляющими компаниями, на чем настаивает Минстрой. О соответствующем обращении «МегаФона», МТС, «ВымпелКома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ассоциации «Ростелесеть» к главе Минкомсвязи Константину Носкову, направленном 22 марта, сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого есть документ. Письмо получили, но министр его еще не рассматривал, уточнил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Проект об упрощении доступа операторов к общему имуществу жилых домов в конце декабря внесен в Госдуму. Поправки к закону «О связи» и другие акты подразумевают доступ в том числе безвозмездно и без договора. Но Минстрой предлагает обязать операторов заключать возмездные договоры с УК, а Минкомсвязь «на данный момент поддерживает договорную систему», следует из письма операторов. В этом случае их платежи могут составить не менее 10 млрд рублей, или 300 рублей на абонента в год, что «отрицательно скажется на конкуренции и, как следствие, качестве и цене услуг».

Сейчас много домов, в которые операторы заходят бесплатно, и если закон потребует платить деньги, совокупный рост тарифов однозначно произойдет, подтвердил «Коммерсанту» президент «Ростелесети» Олег Грищенко.

Текущие затраты провайдеров на доступ в дома составляют не менее 2,7 млрд рублей в год, говорится в протоколе заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы, направленном 4 марта в аппарат правительства замглавы службы Анатолием Голомолзиным. В одних случаях размещение оборудования происходит безвозмездно, в других — по договорам с УК, стоимость услуг которых варьируется от 500 до 80 тыс. рублей, отмечается в протоколе. Беспрепятственный безвозмездный доступ позволит соблюсти интересы собственников жилых помещений и провайдеров, считает Голомолзин.

Минкомсвязь однозначно против существующих барьеров, но, по словам Евгения Новикова, «наверное, для жителей лучше, если УК будут хотя бы знать, какие операторы приходят в дом». «Чтобы мы не получили ситуацию, когда в домах будут побиты перекрытия, течь крыши, а небо будет в проводах, когда нет документа, определяющего права и обязанности операторов и УК», — поясняет он. По мнению Новикова, «это не должен быть возмездный договор, но это мог бы быть типовой безденежный договор». Минкомсвязь планирует еще раз обсудить вопрос с операторами в начале недели.

В Минстрое сообщили, что готовы поддержать законопроект при условии его доработки. Там считают, что УК должны получить полномочия по заключению договоров с операторами без необходимости утверждения на общем собрании собственников. Свободный доступ провайдеров на чердаки в Минстрое считают «недопустимым», в том числе из-за опасений по поводу «антитеррористической защищенности» домов.



Эти риски снимаются разработкой правил взаимодействия операторов связи и УК, считают в МТС. За их нарушение можно ввести административную ответственность, следует из письма провайдеров. Речь идет о штрафах и «вплоть до отзыва лицензий у УК», уточнил источник «Коммерсанта» на рынке связи.