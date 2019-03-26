Государственная Транспортная Лизинговая Компания временно отказалась от попыток купить у группы «ИСТ» Первую тяжеловесную компанию (ПТК), а вместе с ними — и от идеи создания собственного железнодорожного оператора. Она намерена сосредоточиться на традиционном лизинговом бизнесе, докупив к нему Brunswick Rail за 24—29,7 млрд рублей. К сделке с ПТК компания еще может вернуться, однако ряд госорганов резко против ее заключения, пишет «Коммерсант».

На заседание совета директоров ГТЛК 27 марта вынесено рассмотрение ранее готовившихся сделок по приобретению госкомпанией крупных железнодорожных активов — ПТК и Brunswick Rail Ильи Беляева, рассказали источники издания.

С прошлого года ГТЛК готовилась купить ПТК за 70 млрд рублей и Brunswick за 20 млрд рублей и создать на их базе собственного железнодорожного оператора. Однако если конфигурация сделки по Brunswick не претерпела принципиальных изменений, то по ПТК сменились и продавец (на рубеже года у Сергея Генералова компанию выкупили группа «ИСТ» и близкие к ней инвесторы), и периметр сделки, за который выпали так и не приобретенные «Промышленные активы» Андрея Лебедева, а также один из основных активов ПТК — «Нитрохимпром», что снизило оценку компании до 19,7 млрд рублей.

Кроме того, сделку по ПТК раскритиковали представители ряда госструктур. Так, в феврале против нее высказался глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который «считает неверным продолжение практики приобретения государственными институтами развития большого количества вагонов на вторичном рынке». С похожей позицией выступали и другие ведомства: так, по словам источника «Коммерсанта», в конце января Минпромторг высказывал в письме к Минтрансу возражения против осуществления ГТЛК «любых сделок с бывшими в употреблении вагонами и другим железнодорожным подвижным составом».

В результате, по данным источников газеты, менеджмент ГТЛК решил временно отложить создание компанией собственного оператора и сосредоточиться на развитии потенциала существующего подразделения лизинга подвижного состава, с которым прекрасно сочетается Brunswick как оперлизинговая компания. Переговоры по ПТК могут быть продолжены, однако, как уточнил один из собеседников издания, в декабре истек период эксклюзивности, который был предоставлен ГТЛК по этой сделке.

В ГТЛК отказались от комментариев до заседания совета. В Минтрансе, которому подведомственна компания, подтверждают, что вопросы «находятся в проработке». В группе «ИСТ» от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.

Как рассказывает источник «Коммерсанта», совету директоров компании будет предложено одобрить покупку 99% акций в ее собственной структуре — ООО «ГТЛК-1520», а после окончания корпоративных процедур — проголосовать на общем собрании участников этого ООО за приобретение 100% BRG Holding Limited, которую продаст Amalgam Rail. BRG будет принадлежать по 100% ООО «Брансвик Рейл», ООО «Амальгам Рейл Менеджмент» и ООО «Профтранс». Сумма сделки складывается из базовой цены в 24 млрд рублей и переменного показателя, зависящего от разбега между целевым и фактическим оборотным капиталом, результата погашения внутригруппового долга в 122 млн долларов и цены выбывших вагонов на дату закрытия. Однако в любом случае эта цена не будет выше 29,75 млрд рублей (так оценил актив E&Y).

Собеседники газеты на рынке сомневались в обоснованности покупки этого актива примерно за семь EBITDA, однако, по словам источника «Коммерсанта», 6,6 EBITDA за Brunswick близки к цене, предлагавшейся за «сопоставимый по объему операций» «Трансконтейнер» (6,8 EBITDA). Более того, по его словам, менеджмент ГТЛК исходит из прогноза сохранения дефицита на рынке полувагонов на ближайшие два-три года на фоне роста грузопотока и сохранения нехватки комплектующих, хотя и опирается на консервативный прогноз ставки на аренду полувагона, которая должна упасть к 2021 году на 16% до 1,55 тыс. рублей за вагон в сутки.

По оценкам Института проблем естественных монополий, которые приводит его замгендиректора Владимир Савчук, к 2021 году ставка предоставления полувагона составит 1,5—1,75 тыс. рублей. При этом, поскольку в последние годы поставляют вагонов больше, чем списывают и чем необходимо для выполнения плана перевозок, на рынке образуется профицит, который к 2021 году достигнет 30—50 тыс. вагонов.



ГТЛК — крупнейший российский лизингодатель (Прим. Банки.ру).