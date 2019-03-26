Банк России включил 23 компании Республики Крым и Севастополя в перечень юрлиц для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями в 2019 году. По крайней мере десять из них принадлежат офшорам и еще три — имеют офшорные фирмы в «родословной», следует из данных СПАРК «Интерфакса», которые анализирует РБК . Уточняется, что как минимум три компании контролируются украинскими бизнесменами. Информагентство направило запросы во все эти компании.

ЦБ включает в перечень не только компании, напрямую финансируемые из-за рубежа, но и фирмы, в цепочках собственности которых присутствуют нерезиденты, в том числе являющиеся конечными бенефициарами. «В перечень включены юрлица со значительным объемом выручки, которые потенциально могут не только быть объектом прямых инвестиций из-за рубежа, но и осуществлять прямые инвестиции за рубеж», — отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, за первые три квартала 2018 года в Республику Крым поступило 14 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а изъято — 8 млн. В Севастополь пришли иностранные инвестиции на 1 млн, а ушли — на 6 млн долларов.

По последним данным, на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли 78 млн долларов. После того как Крым вошел в состав Южного федерального округа, ЦБ перестал публиковать отдельную статистику по накопленным зарубежным инвестициям на полуострове.

РБК приводит подробности схем собственности ряда крымских компаний, где в цепочке присутствуют зарубежные (офшорные) структуры. В числе упоминаемых организаций — санаторий «Узбекистан», «Ист Инвестментс», владеющая пансионатом им. Терлецкого в Форосе, завод по производству алкоголя и воды «Интавр», «Старвиста Крым», фирма по прокату автомобилей «Мегаштоф», Крымский винный дом, Крымская девелоперская компания, база отдыха «Артемида» в Ялте, Крымская юридическая группа, агентство недвижимости «Ялт Сити», компания «Синтоп» и ряд других. Есть в списке ЦБ и компании, которые работают в Крыму, но зарегистрированы в других регионах и принадлежат офшорам. Например, крымский сотовый оператор «Волна» через московскую «КТК Телеком» принадлежит кипрской Elcorp Trading Ltd. В списке также указаны непубличные АО «Стройдеталь» и АО «Санаторий «Сакрополь», сведения об учредителях которых скрыты в базах данных. На момент публикации материала предприятия не ответили на звонки и запросы РБК.

Украинские структуры до сих пор присутствуют в строительной отрасли Крыма, указывает агентство, упоминая среди компаний, тем или иным образом связанных с украинцами, «Парагон», «Логос Девелопмент Групп», «Союзстрой».

Около 3 тыс. компаний, которые работают в Крыму, так или иначе принадлежат иностранным инвесторам, сказал РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Власти активно заманивают инвесторов в Крым, но пока не очень успешно: в 2018 году республика получила 296 млрд рублей инвестиций в основной капитал, но почти 69% были осуществлены на бюджетные средства, следует из данных Росстата. В 2014 году полуостров получил статус свободной экономической зоны с налоговыми льготами, каждую весну с 2015 года проходит Ялтинский международный экономический форум.

Даже в условиях санкционного давления бизнесмены из США и ЕС реализуют в Крыму проекты в сельском хозяйстве, ресторанно-гостиничном бизнесе и производстве продуктов питания, уверял в прошлом году бывший первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Андрей Кулик.



«Это представители европейских стран — Италии, Германии, Восточной Европы. Есть и представители из США. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена, из-за санкционного режима. Примеров тому множество», — говорил он.

