Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании «Флеш Лайт Капитал» о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр», следует из определения суда.

«Назначить дело к судебному разбирательству на 17 апреля 2019 года», — отмечается в определении.

Ранее сообщалось, что четыре контрагента — компании «Юган-Юнион Кард», «Гидпромэнергострой», «Интер» и «Флеш лайт капитал» подали иски о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр». Все четыре иска были поданы 19 и 20 марта, общая сумма требований составляет примерно 1,5 млн рублей.

Греф: «ЮТэйр» может урегулировать долговые проблемы с банками в течение полугода В декабре 2018 года стало известно, что авиакомпания «ЮТэйр» просрочила выплату банкам процентов по синдицированному семилетнему кредиту.

«ЮТэйр», четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек), в настоящее время испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам — на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.