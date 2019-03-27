Продажи сим-карт в России сократились по итогам года, составив 97 млн штук в 2018-м против 110 млн годом ранее. Такие данные приводит исследовательская компания Advanced Communications & Media (AC&M) , специализирующаяся на сегментах телекома и медиа.

Продажи «симок» снижались в последние годы, свидетельствуют данные, включенные в последний отчет. Так, в 2015 году объем продаж составил 128 млн сим-карт, в 2016-м — 117 млн.

Коэффициент оттока клиентов сотовых операторов составил в прошлом году 39% (данный показатель рассчитывается без учета притока. — Прим. Банки.ру). Отток замедлился по сравнению с предыдущими годами: так, в 2017-м он составлял 44%, годом ранее — 45%, в 2015-м — 48%, свидетельствует собранная AC&M статистика.

Россияне воспользовались услугой по смене оператора с сохранением номера почти 11 млн раз Услуга MNP была запущена в России 1 декабря 2013 года.

Общее количество мобильных абонентов в России (по количеству активных сим-карт) уменьшилось, составив 255,71 млн против 256,41 млн в 2017-м (минус 0,7 млн). В 2016 и 2017 годах показатели выросли в годовом выражении.



При этом у тройки крупнейших игроков рынка — МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — число абонентов снизилось, а у Tele2 — выросло, в том числе в сегменте MVNO (проекты с виртуальными операторами). По итогам 2018 года МТС занимают 31% мобильного рынка по количеству абонентов, «МегаФон» — 29%, «ВымпелКом» — 22%. На Tele2 приходится 17% совокупной базы абонентов, на остальных участников рынка — 1%.