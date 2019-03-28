У микрофинансовых организаций может появиться свой стандарт взыскания долгов. Его проект разработала для компаний-членов профильная саморегулируемая организация «МиР», пишет газета «Коммерсант», в распоряжении которой есть документ.

Согласно ему, каждая МФО обязана разработать и утвердить базовые алгоритмы при взыскании долга, в том числе для проведения личных и телефонных переговоров, составления сообщений и писем должникам. Взыскивать долг смогут только опытные сотрудники. Исполнение требований стандарта и законодательства СРО будет проверять как в рамках комплексных проверок, так и внепланово по жалобам граждан. При выявлении нарушений МФО может быть вынесено предписание или выписан штраф; за многочисленные нарушения она будет исключена из СРО. Косвенно стандарт затронет и коллекторов: МФО будут обязаны обеспечить выполнение его положений как при передаче долгов на взыскание по агентской схеме, так и при их продаже. В случае нарушения норм коллектором саморегулируемая организация будет наказывать МФО, передавшую долг.

Основная цель создания стандарта — иметь инструмент воздействия на участников микрофинансового рынка. «Существенная часть обращений от потребителей финуслуг в отношении МФО, которые мы получаем, касается взыскания, — говорит директор СРО «МиР» Елена Стратьева. — Для оперативного воздействия на своих членов нам необходимо нормативное разрешение, более того, мы получаем возможность воздействовать и на коллекторский рынок. Таким образом, у тех компаний, которые раньше могли сказать: «Это не мы, это все они», не будет больше возможности так сделать». Сейчас процесс возврата просрочки микрофинансистами контролирует Федеральная служба судебных приставов. Но у ЦБ и СРО нет рычагов воздействия.



Банк России участвует в проекте СРО. «Итогом должно стать внедрение единых для всех участников дополнительных требований к работе с просроченной задолженностью, направленных на развитие принципов ответственного кредитования на микрофинансовом рынке», — пояснили в ЦБ.