Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа объединил в одно производство четыре заявления о признании банкротом авиакомпании «ЮТэйр», говорится в материалах суда.



В одно производство объединены заявления ООО «Гидропромэнергострой», ООО «Компания «Интер», ООО «Юган-Юнион кард» и ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал».

Руководитель управления по работе с крупными компаниями, управляющий директор Райффайзенбанка Дмитрий Средин в феврале сообщил, что «ЮТэйр» продолжает реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить к середине 2019 года».

«Компания смогла изыскать финансовые ресурсы на обслуживание облигационных займов в полном объеме, хоть и с временной просрочкой исполнения, а также на частичное погашение просроченной задолженности перед кредиторами. Переговоры с банками носят конструктивный, рабочий характер, что создает благоприятную почву для дальнейшего совместного поиска оптимальных путей выхода из сложившейся ситуации», — отметил эксперт.

Авиакомпания сообщила, что «находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами в формате конференц-звонков, двусторонних встреч, в том числе с участием представителей акционеров «ЮТэйр», а также многосторонних совещаний, в частности в Министерстве транспорта РФ».

«ЮТэйр» входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям.