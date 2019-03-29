Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс обратился в Центробанк с просьбой отложить санкции по фактам несоблюдения страховщиками новых требований к продажам продуктов страхования жизни. О соответствующем письме Юргенса к первому зампреду ЦБ Сергею Швецову сообщает «Коммерсант».

Как напоминает издание, новые правила в виде указания ЦБ были опубликованы во вторник. По ним с 1 апреля страховщик обязан подробно рассказать клиенту о продукте: объяснить, как формируется инвестиционный доход по полису, обозначить, что данный доход не является гарантированным, средства клиента не защищены Агентством по страхованию вкладов, а также объяснить правила досрочного расторжения договора, при котором покупатель теряет часть заплаченных страховщику средств.

ЦБ неоднократно заявлял о намерении прекратить некорректные продажи в сегменте инвестиционного страхования жизни — регулятор получал жалобы по случаям так называемого мисселинга, когда клиент не понимал сути продукта и путал его с депозитом.

Как говорится в письме Юргенса, которое есть у «Коммерсанта», «с учетом крайне сжатых сроков вступления в силу указания просим рассмотреть возможность предоставления Банком России моратория на последствия несоблюдения требований указания сроком до 1 июля 2019 года в целях представления срока для проведения страховыми организациями масштабной работы по обеспечению соблюдения требований указания третьими лицами (страховыми агентами, брокерами) и кредитными организациями». Газета напоминает, что именно банки являются основными продавцами полисов ИСЖ.

Между тем опубликованная регулятором редакция новых правил продаж отличается от первоначальной версии, которую широко обсуждали на рынке.

Как пояснил «Коммерсанту» вице-президент ВСС Максим Данилов, опубликованные правила более дружелюбны по отношению к рынку, первоначальная редакция была крайне сложной с точки зрения технической реализации.

Предполагалось, что каждому клиенту раскрывается структура договора до рубля, это фактически означало бы полную интеграцию продающих банковских фронт-офисов с бэк-офисом страховщика.

«Нам не удалось отстоять в новых правилах сохранение так называемых полисов оферты, когда договор страхования заключается без подписи клиента, — говорит он. — Факт заключения договора страхования — это оплата клиентом, которая может быть проведена онлайн. И по такой схеме работают более половины участников рынка «жизни». Это достаточно продвинутый способ продаж с точки зрения логистики договора».

Кроме того, изначально ЦБ настаивал, чтобы страховщики очень подробно раскрывали клиентам структуру продукта: инвестиционную часть, деривативную часть, размер комиссии за продажу полиса, расходы на ведение дел. «Нам удалось убедить регулятора в том, что страховщики могут внутри этой структуры не совсем честно поступать, например прятать комиссию банкам внутри расходов на маркетинг по продукту, — заявил «Коммерсанту» Максим Данилов. — Нас услышали, и это в новую версию правил продажи продуктов по страхованию жизни не попало». В нынешней памятке, которую страховщики обязаны предоставлять клиентам, сохранилось раскрытие только продуктовой части (структурное устройство полиса) и нагрузки на продукт, куда в том числе вошли и данные по размеру комиссии посредника. То есть из множества компонентов осталось два.

Предполагается, что ЦБ будет путем контрольных закупок выявлять отклонение от новых правил и по итогам применять к страховщику весь набор существующих санкций — от предписаний и штрафов вплоть до ограничения и прекращения действия лицензии.

В Центробанке «Коммерсанту» сообщили, что пока письмо ВСС к ним не поступало.



В Банке России отметили, что введение требований по раскрытию информации при продажах полисов страхования жизни обсуждалось с рынком с прошлого года. «Срок вступления в силу документа был в рабочем порядке согласован с Всероссийским союзом страховщиков в январе. Существенных изменений форма раскрытия информации, рекомендованная в указании, не претерпела по сравнению с той, что обсуждалась с рынком. При этом важно отметить, что перечень раскрываемой информации был известен заранее и по многим позициям сходится с внутренним стандартом ВСС по страхованию жизни, который уже вступил в силу в конце января», — сообщили «Коммерсанту» в ЦБ, уточнив, что с учетом массовости продаж продуктов по страхованию жизни и социальной значимости данного вида страхования страховщики и их агенты должны будут соблюдать требования с 1 апреля.