Дочерняя структура «МегаФона» — «МегаФон Финанс» — продала 14% акций мобильного оператора структуре холдинга USM — «ЮэСэМ Телеком», следует из материалов «МегаФона».



Таким образом, «МегаФон Финанс» снизил долю в операторе до 28,88%. Теперь 70,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.

Сделка была совершена 28 марта, указывается в сообщении. Условия сделки в компании комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность.

«Передача пакета от «МегаФон Финанс» к «ЮэСэМ Телеком» — внутригрупповая сделка по итогам проведенного выкупа акций у миноритарных акционеров», — пояснил ТАСС официальный представитель «МегаФона».

19 марта «Мегафон Финанс» завершил выкуп ценных бумаг оператора в размере 20,36% уставного капитала у миноритариев в рамках обязательной оферты по цене 659,26 рубля за бумагу. После выкупа 20,36% акций «Мегафон Финанс» стал владельцем 42,88% капитала оператора.