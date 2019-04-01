Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов уходит из газовой корпорации на госслужбу в Минфин, где займет пост замглавы ведомства. Об этом РБК сообщил знакомый Круглова, а также бывший сотрудник «Газпрома».

Собеседник РБК в «Газпроме» уточняет, что место зампреда по финансам в газовой монополии, которое занимал Круглов, пока еще вакантно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в настоящее время поехал к главе Минфина Антону Силуанову, добавил РБК бывший сотрудник компании.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства финансов.

Формально переход на должность заместителя министра — это движение по горизонтали, но все будет зависеть от того, какие именно функционал и влияние будут у Круглова в министерстве, говорит политолог Алексей Макаркин. Распределение ресурсов, например бюджетных трансфертов в регионы, может быть очень статусной темой, объясняет эксперт.

Помимо Круглова, из «Газпрома» ушел член правления, глава департамента 333, отвечающего за капитальное строительство, Сергей Прозоров. Он покидает газовую монополию в связи с выходом на пенсию, пояснили в компании.