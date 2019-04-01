Реструктуризация кредита ВЭБа в размере 39,5 млрд рублей, выданного Ford Sollers на развитие производства, может быть завершена в ближайшие месяц-полтора, сообщил журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

«Надеюсь, что эти переговоры с банком завершатся успехом, и, соответственно, они там договорятся о финальной реструктуризации. Надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора это финализируется», — сказал он, отвечая на вопрос о реструктуризации кредита ВЭБа.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в конце марта говорил, что у ВЭБа есть предложение по реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers, параметры сделки могут появиться к следующему заседанию набсовета госкорпорации.