АО «Национальная система платежных карт» получило по итогам 2018 года чистую прибыль в размере 4,8 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2017-м. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе НСПК.

Существенное влияние на рост чистой прибыли, как и в прошлом году, оказал рост объема выручки, поясняется в релизе. Так, в 2018 году выручка компании достигла 11,9 млрд рублей (плюс 50% в годовом выражении).

Рост выручки был, в свою очередь, обусловлен продолжающимся развитием рынка безналичных платежей, указывают в НСПК. Как напоминают в организации, в 2018 году, по данным ЦБ, количество операций физических лиц на рынке безналичных платежей в России увеличилось более чем на 40% — с 20,6 млрд до 29 млрд, а в денежном выражении рынок вырос почти на 38% — с 35,1 трлн до 48,4 трлн рублей.

В НСПК указывают на продолжающийся рост эмиссии карт «Мир»: на конец 2018 года количество выпущенных российскими банками национальных платежных карт превысило 53 млн штук.



«В течение отчетного периода компания не получала дополнительного финансирования за счет увеличения уставного капитала акционером и не привлекала заемных средств. Все расходы операционного и инвестиционного характера в 2018 году осуществлялись за счет собственных средств», — отмечается в числе прочего в релизе.

